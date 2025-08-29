Oumar Solet resta all'Udinese. Lo ha assicurato Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, nella conferenza stampa andata in scena nel giorno di antivigilia della sfida con l'Inter, il club che quest'estate ha manifestato maggior interesse per l'ex difensore del Salisburgo: "Le offerte devono essere soddisfacenti per tutti, in questo caso non è andata così. Si parlava dell'interesse dell'Inter, ma non è che io sia stato coinvolto: so però che la questione è chiusa. Ho parlato con Oumar, mi ha detto che continuerà con noi: è un professionista assoluto e non cederemo lui come altri. Fa parte della nostra filosofia che alcuni giocatori lascino la società e poi ne arrivino altri, però poi bisogna considerare la proposta che arriva. Solet ha ancora molto potenziale da dimostrare, quando ci riuscirà diventerà uno dei migliori difensori della Serie A, tutti lo vorranno. Lui è consapevole dei suoi mezzi, faremo di tutto per portarlo a questo livello, per far sì che arrivi un'offerta di quelle irrinunciabili. Questo livello ancora non lo ha raggiunto, ha fatto bene per sei mesi ma può ulteriormente migliorare. Stiamo andando avanti tutti insieme, tanti ragazzi hanno talento per arrivare un giorno in una grande squadra. Brevemente: Solet rimane qui".

Parlando del match di San Siro, in programma domenica sera, Runjaic ha aggiunto: "Andiamo a Milano e on da favoriti, contro l'Inter non abbiamo nulla da perdere. E' un qualcosa di cui l'Inter è consapevole perché è una delle tre squadre più forti d'Italia e spesso affronta squadre di calibro inferiore. Conosciamo la loro qualità, la loro capacità di corsa, giocano insieme da anni. Noi vogliamo fare una buona partita, vogliamo essere solidi, traducendo sul campo le nostre idee. Dovremo fare di più rispetto a quanto fatto con il Verona, non è stata una gara semplice e il risultato poteva essere diverso. Non dobbiamo andare a Milano solo per maturare esperienza, ma per essere un avversario scomodo per l'Inter. L'anno scorso abbiamo avuto dei buoni momenti con l'Inter, in particolare nell'ultima sfida ci è mancato poco per pareggiare. Per ottenere punti dovremo lavorare bene come gruppo, restando concentrati al massimo fino all'ultimo secondo".