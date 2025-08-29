Dopo il doppio test amichevole contro l'Albania a Novarello - una netta vittoria per 4-1 e un pareggio per 1-1 -, la Nazionale italiana Under 19 scenderà in campo per sfidare i pari categoria della Croazia, padrona di casa, mercoledì 3 settembre (ore 17) e la Germania sabato 6 settembre (ore 17), entrambe al City Stadium di Koprivnica, prima di sfidare la Cechia martedì 9 settembre (ore 11) al Podturen Stadium di Podturen, in un torneo quadrangolare asimmetrico (cechi e tedeschi disputeranno soltanto due partite, poiché non si affronteranno tra loro).

Per l'occasione, il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, eccetto due classe 2008: il centrocampista dello Spezia, Christian Comotto, e l'attaccante del Milan, Simone Lontani. In lista ci sono quattro giocatori dell'Inter.

L'ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Mattia Cappelletti (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Roma), Christian Comotto (Spezia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan).