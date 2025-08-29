E' fissata per domani, alle 14, la conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Udinese, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2025-26. I lettori di FcInterNews.it potranno leggere in tempo reale le parole del tecnico romeno sul sito web attraverso il consueto live testuale.
Sezione: News / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 12:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
