Oggi il ct della Nazionale azzurro Gattuso stilerà la prima lista dei convocati in vista delle sfide contro Estonia e Israele, valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026.

Sono attese novità importanti con diversi giovani in rampa di lancia. Tra loro anche Pio Esposito, attaccante classe 2005 rimasto all'Inter in estate. Possibile prima chiamata anche per Leoni, obiettivo di mercato nerazzurro passato al Liverpool. Previste le conferme dei nerazzurri Bastoni, Dimarco e Barella. 

Autore: Raffaele Caruso
