Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, ha reso noti i nomi dei giocatori convocati in previsione delle gare con Polonia e Lituania valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 (giovedì 4 settembre e domenica 7 settembre). Nella lista composta da 25 nomi si notano gli interisti Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. 

Sezione: News / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 13:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
