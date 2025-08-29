Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, ha reso noti i nomi dei giocatori convocati in previsione delle gare con Polonia e Lituania valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 (giovedì 4 settembre e domenica 7 settembre). Nella lista composta da 25 nomi si notano gli interisti Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

𝗢𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘 - SEPTEMBER 2025



Next week: World Cup qualifiers vs. Poland & Lithuania! #NothingLikeOranje pic.twitter.com/v2KNSCqzZD — OnsOranje (@OnsOranje) August 29, 2025