"Il nostro è un sorteggio equilibrato, affronteremo grandi squadre. Questo formato ci piace. In questa competizione ci sono formazioni di grande tradizione, speriamo di fare molto bene". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, parlando a UEFA.com, a margine dei sorteggi della League Phase di Champions League andati in scena ieri al 'Grimaldi Forum' di Montecarlo.

C'è qualche partita che hai già segnato sul calendario?

"Ci sono gare come quella a Madrid con l'Atletico che sarà molto dura, quella a Dortmund in uno stadio molto caldo. Ci prepareremo al meglio per tutte le partite".



Quale è l'ambizione dell'Inter?

"L'ambizione è arrivare fino in fondo, sapendo che ripetersi è molto difficile. Cercheremo di fare una grande stagione".