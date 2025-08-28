Dopo Lars Ricken, anche l'allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac ha commentato quanto stabilito dalle urne di Montecarlo nel sorteggio che ha stabilito gli incroci di Champions League ai canali ufficiali del club tedesco: "Ci aspettano avversari molto attraenti. Non vediamo l'ora di duelli emozionanti e vogliamo gettare le basi per una buona stagione di Champions League nelle otto partite della fase di campionato. Il nostro obiettivo è la qualificazione per la fase a eliminazione diretta".