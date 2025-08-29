Prima, storica chiamata in Nazionale maggiore per Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dell'Inter è nella lista dei convocati del ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale che attendono l'Italia: gli azzurri torneranno in campo venerdì 5 settembre a Bergamo per affrontare l’Estonia, mentre lunedì 8 settembre a Debrecen se la vedrà con Israele. Gli altri interisti convocati sono i soliti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 29, 2025
https://t.co/CnCHQxRXLT#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/UFSKLXjBrP
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:55 Milan, Tare: "Traumatizzato dal ko con la Cremonese. Nkunku? I costi sono cambiati. Akanji..."
- 20:40 Inter ancora in casa, domenica ospita l'Udinese: dove vedere il match in tv e streaming
- 20:26 Cremonese-Sassuolo 3-2: la decide De Luca in pieno recupero
- 20:12 Bookies - Champions League, italiane outsider: Inter prima con il Napoli. Quote e favoriti
- 19:57 Milano, l'appello di 200 docenti universitari al Sindaco e al Comune: "Fermate la vendita di San Siro"
- 19:43 Mourinho esonerato, ma più ricco che mai: avrà un maxi indennizzo di 15 milioni
- 19:29 GdS - Solet, l'Inter ci ha provato quest'estate: dall'Udinese una risposta chiara. E in futuro...
- 19:15 D'Ambrosio annuncia il ritiro: "Grazie a ogni squadra, il calcio resterà per sempre dentro di me"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il NEWCASTLE torna su FRATTESI, il MERCATO si RIAPRE? ESPOSITO convocato da GATTUSO!
- 18:47 Prima chiamata per Pio Esposito in Nazionale maggiore. Nell'elenco del ct Gattuso anche altri quattro interisti
- 18:40 Slavia Praga, Kusej: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro contro l'Inter. Ho ancora dei ricordi da bambino"
- 18:25 Parma, Cuesta accoglie Oristanio: "È già a disposizione, ci può dare tanto tra le linee"
- 18:11 U19, triplo test amichevole in Croazia dal 3 al 9 settembre: 4 interisti tra i convocati di Bollini
- 17:57 Pio Esposito sogna la Nazionale maggiore: l'interista escluso dai convocati dell'Italia U21
- 17:43 Union SG, El Hadji: "È un bel sorteggio anche se mi sarebbe piaciuto giocare contro il Barcellona"
- 17:28 SI - Taremi, l'addio all'Inter si avvicina? Dialogo in corso tra gli agenti e l'Olympiacos
- 17:14 Futuro incerto per Donnarumma, Luis Enrique: "Se resta al PSG? Non lo so. Spero possa trovare una soluzione"
- 17:00 Migliorano le condizioni di Moratti, l'ex presidente dell'Inter potrebbe essere estubato nel week-end
- 16:46 Daily Mail - Newcastle, per Frattesi solo un sondaggio esplorativo. Le priorità dei Magpies restano altre
- 16:32 InterNazionali - Turchia, i convocati di Montella per Georgia e Spagna: presente Calhanoglu
- 16:18 Riecco Mehdi Taremi: per l'attaccante dell'Inter manciata di minuti nel finale di Iran-Afghanistan
- 16:05 UFFICIALE - Nuovo partner regionale in Asia per l'Inter: Ultima Markets
- 15:50 Conference League, le avversarie della Fiorentina: ostacoli Mainz, Rapid Vienna e Dynamo Kiev
- 15:35 Napoli, Conte non cambia idea: "In Italia 7-8 squadre attrezzate per ambire a tutto"
- 15:21 Udinese, Runjaic: "Solet resta, la questione è chiusa. Si parlava dell'interessamento dell'Inter, ma..."
- 15:07 Sky - Inter-Udinese, Chivu cambia il centrocampo: torna Calhanoglu dal 1', Sucic favorito su Mkhitaryan
- 14:52 Messaggero Veneto - Solet, spunta un'altra pretendente: dopo l'Inter, c'è il Milan sulle sue tracce
- 14:38 Atalanta, Juric: "Difficile indovinare cosa succederà con Lookman. Zalewski deve crescere in difesa"
- 14:24 Klinsmann: "L'Inter è forte, può fare bene in tutte le competizioni. Peccato per Lookman, ma l'attacco c'è"
- 14:10 Marotta: "Champions, siamo l'Inter e dobbiamo essere ambiziosi. Liverpool e Arsenal? Emozione e difficoltà"
- 13:56 Sorteggio fase campionato Europa League: svelate le otto avversarie di Roma e Bologna
- 13:42 Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande squadra. Noi sembriamo minuscoli, ma nel calcio tutto è possibile"
- 13:28 Paesi Bassi, a settembre le sfide con Polonia e Lituania: Dumfries e De Vrij convocati
- 13:14 Corsera - San Siro, proroga di un anno per il contratto di 57 ambulanti su 64. Errico: "Siamo soddisfatti"
- 13:00 Zanetti: "Champions, l'ambizione è arrivare in fondo. Ripetersi è molto difficile, cercheremo di fare una grande stagione"
- 12:45 Solet ripensa al gol segnato all'Inter: "Tra i più belli della mia carriera, mi sono preso una piccola vendetta"
- 12:30 Chivu presenterà Inter-Udinese in conferenza stampa: ufficializzato l'orario
- 12:22 Sky - Frattesi, il Newcastle torna alla carica: offerto prestito con obbligo di riscatto a condizioni non facili
- 12:15 Cuadrado: "All'Inter per restare ad alti livelli, ma ho giocato poco per un infortunio. I fischi di alcuni juventini..."
- 12:02 CALHA torna con una MISSIONE: riconquistare l'INTER! SUCIC scalza subito MIKI? E occhio a FRATTESI..
- 11:49 Massimo Paganin: "Sucic ha qualità e personalità, Bonny si ritaglierà il suo spazio"
- 11:35 TS - Nazionale, oggi i primi convocati di Gattuso: tocca a Pio Esposito?
- 11:20 Zanetti: "Champions, sorteggio equilibrato per l'Inter. Con l'Atletico gara difficile, conosco molto bene Simeone"
- 11:06 TS - Difesa Inter, si resta così almeno fino a gennaio. Acerbi e De Vrij centrali: occhio a Bisseck
- 10:52 Capello: "Inter superiore a BVB, Ajax e Atletico. E con le due inglesi c'è il vantaggio di San Siro"
- 10:37 TS - Telenovela Taremi, l'ex Porto preferisce il Psv all'Olympiakos: attesa una risposta ai greci. Altri club più staccati
- 10:22 Addio Taremi, ecco la richiesta economica dell'Inter. Olympiacos avanti, tanti club in corsa: il motivo
- 10:08 GdS - Nazionale, oggi i convocati di Gattuso: Pio Esposito una delle novità
- 09:53 UFFICIALE - Sorpresa in Turchia, Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce: il comunicato
- 09:39 GdS - Champions, due giganti inglesi nel cammino dell'Inter: Liverpool e Arsenal hanno speso oltre 670 milioni
- 09:25 CdS - Taremi riflette sull'Olympiacos, per Palacios sfuma il Santos: l'argentino potrebbe restare all'Inter
- 09:11 GdS - Moratti in condizioni stabili, ma resta ancora intubato: minimo miglioramento che fa ben sperare
- 08:57 CdS - Champions League, ricco montepremi e tanti bonus: le cifre. L'Inter nella scorsa edizione ha incassato 132 milioni
- 08:43 CdS - Calhanoglu vuole riprendersi l'Inter: può essere la sua ultima stagione in nerazzurro
- 08:29 GdS - Accordo tra Inter e Olympiacos per Taremi: manca solo l'ok dell'iraniano. E intanto spunta anche il Lione
- 08:15 GdS - Sucic mette la freccia: aria di sorpasso su Mkhitaryan. Il croato favorito per affiancare Calhanoglu
- 00:02 Sky - Telenovela Taremi, anche il Werder Brema ci pensa oltre al Lione. La situazione
- 00:00 Manuale per permettersi sogni di un certo tipo
- 23:58 Slavia Praga, Holes: "Barcellona e Tottenham gli avversari che mi hanno reso più felice"
- 23:44 BVB, Kovac: "Ci aspettano avversari molto attraenti, non vediamo l'ora. Ma l'obiettivo sono gli ottavi"
- 23:40 SI - Lookman, incredibile a Bergamo. L'Atalanta non fa sconti: può restare fuori rosa per tutta la stagione
- 23:30 Inter e Pirelli, un cappellino per celebrare 30 anni di partnership
- 23:15 BVB, Ricken: "City, Inter, Tottenham... Questa è la Champions. E con la Juve c'è il ricordo del 1997"
- 23:00 Un altro club si iscrive alla corsa per Taremi: oggi il Lione ha contattato l'attaccante
- 22:47 Arsenal, Walcott: "Soddisfatto per gli avversari che affronteranno i Gunners"
- 22:33 Ajax, l'emozione di Klaassen: "Che bella la sfida con l'Inter. Speravo di incontrare i nerazzurri perché..."
- 22:19 Atletico, Cerezo: "In questa Champions tutte le gare sono importanti. Liverpool e Inter rivali molto duri"
- 22:05 Dzeko ribalta il Polissya nel finale: la Fiorentina vince 3-2 e vola nella fase a gironi di Conference League
- 21:51 Liverpool, Slot: "Sorteggio impegnativo. Giocare contro squadre del calibro dell'Inter dimostra una cosa"
- 21:37 Bruges in Champions, Aleksandar Stanković esulta: "Il palcoscenico che stavamo aspettando"