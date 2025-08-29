Resta incerto il futuro di Gianluigi Donnarumma, separato in casa al Paris Saint-Germain. Lo conferma anche Luis Enrique, tecnico dei campioni d'Europa, che ha risposto così a chi gli ha chiesto se ci sia la possibilità che il portierone italiano resti all'ombra della Torre Eiffel: "Non lo so - le parole dello spagnolo in conferenza stampa -. Dipende dal mercato, dai giocatori, dagli altri club... Non lo so. Continueremo come al solito. Spero che possa trovare una soluzione. Non ho nulla da aggiungere su questo argomento".