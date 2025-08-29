"Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, potete sorridere". Ne è sicuro Fabio Capello, chiamato a commentare il sorteggio di Champions League sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Perché poteva decisamente andare peggio e invece quello di Montecarlo è stato un sorteggio nel segno dell’equilibrio: questa Champions è a portata delle nostre squadre, un poker agli ottavi è possibile".

"Partiamo dai vicecampioni d’Europa - continua l'ex tecnico -. L’Inter ha pescato due inglesi temibilissime, come il Liverpool di Salah e l’Arsenal di Gyokeres, ma ha un vantaggio non indifferente, ovvero di affrontarle entrambe a San Siro. E attenzione, perché i club di Premier, lontano dai loro stadi, possono rendere meno a livello psicologico. Lo sa bene proprio l’Inter, che l’anno scorso durante la prima fase ha battuto l’Arsenal a Milano. In casa, poi, Chivu avrà altre due partite “morbide”, contro Slavia Praga e Kairat: San Siro ha dato una grande spinta nell’ultima Champions (l’Inter ha vinto tutte le partite giocate davanti ai propri tifosi) e lo farà anche stavolta. Certo, tre trasferte su quattro non saranno in discesa, perché i nerazzurri dovranno giocare a Dortmund, Amsterdam e Madrid in casa dell’Atletico, ma l’Inter oggi ha tutto il diritto di sentirsi superiore a Borussia, Ajax e Atletico".