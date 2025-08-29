Intercettato da Sportitalia alla vigilia del sorteggi di Champions League, l’ex Inter Jurgen Klinsmann parla così del momento vissuto dalla squadra ripartita quest’anno sotto la guida di Cristian Chivu: “L’Inter ha sempre lo scopo di vincere la competizione, hanno fatto bene in Champions fino alla finale che poi è andata molto male. Ora lo scopo è quello di riandare in finale e poi di vincerla. La squadra è forte, i giocatori individuali sono forti. Al Mondiale per club li ho visti bene ma erano stanchi, ora penso che faranno bene in tutte le competizioni”.

Dopo una batosta così un allenatore su cosa deve spingere?

“Il rischio di depressione c’è sempre quando perdi una finale, soprattutto di Champions. Serve tempo per digerire i dolori, serve un po’ di tempo. Ai Mondiali per Club c’era ancora un po’ quella delusione, po si ricomincia da zero. Vista da fuori è una rosa forte, hanno cambiato allenatore che ora farà vedere a tutti le sue idee. Hanno iniziato alla grande in Serie A, hanno tutte le possibilità di fare bene. Da tifoso speriamo bene”.

Lautaro-Thuram?

“Mi fanno stare tranquillissimo, sono due ragazzi eccezionali, bravissimi, sanno fare gol. Mi sarebbe piaciuto avere Lookman a Milano, non è successo ma non è un grande problema. Se loro due stanno bene faranno bene quest’anno”.