Sono ore decisive per il futuro di Mehdi Taremi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter ha trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo con l'Olympiacos che porterebbe ad un risparmio totale, tra cartellino e ingaggio, di 10 milioni di euro.

In giornata è attesa la risposta dell'attaccante iraniano che preferirebbe al momento un trasferimento al PSV. Il club olandese però non ha presentato ancora un'offerta ufficiale all'Inter. Più staccate le ipotesi Sassuolo, Lilla, Werder Brema e le varie piste inglesi.