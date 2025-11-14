Anche il portiere dell'Inter Yann Sommer è nell'elenco dei candidati per il premio The Best FIFA Men's Goalkeeper, che verrà assegnato al miglior portiere dell'anno 2025. Questa la motivazione della scelta: "Le sue imprese sulla scena continentale non saranno dimenticate facilmente, dato che ha mantenuto la porta inviolata per sette volte nell'incredibile corsa dell'Inter verso la finale di Champions League. Ha anche dato il meglio di sé nella decisiva partita della fase a gironi della Coppa del Mondo per club 2025 contro i giganti argentini del River Plate".

Sommer si contenderà il riconoscimento con Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Monaco), David Raya (Arsenal) e Wojciech Szczesny (Barcellona).