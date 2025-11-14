È Gianluca Pagliuca il protagonista dell'intervista che andrà in onda domani nel corso della nuova puntata di 'Dribbling' su Rai Due. Nell'anticipazione, l'ex portiere di Inter, Sampdoria e Bologna elegge la sua favorita per la corsa allo Scudetto: "Dico Inter: temevo che dopo aver perso tutto in un mese l'anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Cristian Chivu è stato lodevole nell'entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra. Il Napoli domenica scorsa non sembrava una squadra di Antonio Conte. Con Antonio abbiamo giocato insieme in Nazionale, è una persona perbene. Dopo la partita ha voluto scuotere l’ambiente. Il Napoli nell’ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta. Conte credo che resti fino alla fine della stagione, poi si vedrà: in fondo il Napoli è secondo in classifica, non certo ultimo”.

Pagliuca volge poi il suo sguardo ai portieri di oggi: "Negli anni d'oro erano emersi giocatori fantastici: per tre volte siamo stati vicini a vincere il Mondiale. I portieri degli anni '90 erano un'altra cosa, guardando ai colleghi di oggi ritengo che Gigio Donnarumma, Emiliano Martinez e Thibaut Courtois siano i migliori. Oggi il gioco è cambiato, gli allenatori top pretendono un portiere che oltre a parare sia anche educato con i piedi. Donnarumma non posso pensare che venga bocciato perché non reputato abbastanza forte in questo senso, è assurdo. Il portiere deve essere forte a parare".