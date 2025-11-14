Nessuna sorpresa, Sucic e Zielinski scenderanno in campo dal primo minuto rispettivamente con Croazia e Polonia nelle sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Isole Faroe e Olanda.

Assente lo ricordiamo Denzel Dumfries, atteso a Milano dopo il problema alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale olandese.

Proprio Sucic e Zielinski si giocheranno una maglia da titolare in vista del derby a causa dell'indisponibilità di Mkhitaryan. Le partite con le Nazionali potranno dare ulteriori indizi a Chivu.