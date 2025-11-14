Dopo aver segnato su assist di Lionel Messi nel primo tempo dell'amichevole di Luanda, Lautaro Martinez decide al minuto 81 di ricambiare il favore fornendo alla Pulga la palla vincente per fissare sul 2-0 il risultato del test tra l'Argentina e l'Angola, organizzato per i 50 anni dalla fondazione della Federcalcio del Paese africano. Rete forse viziata da un fuorigioco che ha causato qualche lamentela tra i giocatori di casa, tre minuti dopo la quale i due giocatori hanno lasciato il campo, con il capitano dell'Inter sostituito da José Manuel Lopez.