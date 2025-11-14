"Meno errori arbitrali contro l'Inter che ne commettete troppi. Un occhio di riguardo per l'Inter". Questa la battuta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il convegno “Il fischio che unisce”, promosso da Regione Lombardia e Associazione Italiana Arbitri contro la violenza nel mondo dello sport.

La Russa ha poi riservato un attacco a Gennaro Gattuso, dopo le parole del ct rilasciate nel post partita di Moldavia-Italia. "I fischi possono essere uno stimolo per la Nazionale. Non si può dire vergogna allo spettatore che fischia. Bisogna anzi ringraziarlo, perché quel fischio è figlio dell'amore. Serve rispetto per gli arbitri e rispetto assoluto per gli spettatori, che hanno anche il diritto di fischiare", ha aggiunto.