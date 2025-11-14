Etrit Berisha, ex portiere di Lazio e Atalanta oggi in forza all'Hacken, ha parlato di Gasperini e della lotta scudetto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

"Gasperini è stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Gli auguro di riuscire a vincere lo Scudetto, anche se vedendo tutte le squadre che sono in lotta in pochi punti là sopra, prevedo un finale di stagione deciso solo al fotofinish", le sue parole. 

