La sosta per le nazionali porta buone notizie per Marcus Thuram, che ritrova la rete con la maglia della Francia nell’amichevole contro la Colombia. Il centravanti ha firmato il gol del 2-0 in una gara poi proseguita sul 3-0 grazie alla doppietta di Doué, interrompendo così un lungo periodo senza marcature in nazionale.

Per Thuram si tratta di un ritorno al gol significativo: prima della sfida odierna, l’attaccante vantava 32 presenze e appena 2 reti con la Francia, con l’ultima marcatura risalente a novembre 2023, nel largo successo per 14-0 contro Gibilterra, nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024, poi concluso dai transalpini in semifinale contro la Spagna.

Il gol arriva anche in un momento particolare della sua stagione con l’Inter. In campionato Thuram ha messo insieme 12 reti in 36 presenze, ma non segnava dal 8 febbraio, quando era andato a segno nel netto 5-0 contro il Sassuolo sotto la gestione di Chivu. Un digiuno che aveva alimentato qualche riflessione sul suo rendimento recente, soprattutto in relazione alle aspettative del club nerazzurro.