Antonio Cassano ha riacceso l’attenzione sulle possibili strategie di mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva, intervenendo a “Viva el Futbol”. L’ex attaccante ha analizzato diversi profili seguiti dai nerazzurri, soffermandosi anche su alcuni giocatori del Napoli.
"Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter - ha esordito -. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui ma occhio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l'Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque ha intenzione di prendere un mediano basso in estate”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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