Amichevole trionfale per la Francia al Northwest Stadium di Landover contro la Colombia. Se Didier Deschamps aveva detto di voler vedere più giocatori possibili in queste sfide amichevoli, sicuramente oggi avrà avuto risposte incoraggianti da Marcus Thuram, che ha regalato sorrisi anche ai tifosi dell’Inter. Il nerazzurro ha infatti raddoppiato al 41’ e poi ha regalato a Doue l’assist per il raddoppio (dello stesso Doue il gol dell’1-0). Per la Colombia ininfluente la rete di Campaz al 77’.
Thuram è stato sostituito al 78’ da Mbappé, mentre sono rimasti in campo 90’ i bianconeri Cabal e Kalulu.
Sezione: Focus / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 23:15
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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