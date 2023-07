Il club danese dell'Aarhus ha ufficializzato la trattativa con l'Inter per la cessione di Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco capitano della Nazionale Under 21. In una nota pubblicata sul sito a vantaggio degli azionisti della società, l'AGF spiega: "La nostra società ha avviato trattative sostanziali con il club di Serie A Inter in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann Aurel Bisseck. Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 52 milioni di corone (7 milioni di euro) a cui si aggiungono costi e svalutazioni per la nostra società. Una volta deciso l'esito delle negoziazioni, ulteriori informazioni saranno messe a disposizione della Borsa". Nota che suona come l'ultimo passo prima dell'ufficialità dell'arrivo del roccioso centrale in Italia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!