"L'intelligenza di Cristian Chivu è quella di non aver cambiato e di saper comunicare bene". Le parole sono di Beppe Bergomi, intercettato da TMW in zona mista dopo la presentazione della mostra 'Paolo Rossi & The Football Legends' presso la Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi a Como: "Ringraziando Inzaghi per il lavoro che ha fatto, lui continua a fare, mettendo dentro le proprie idee - prosegue -. Dobbiamo valorizzare la comunicazione di Chivu. In un calcio dove si alzano i toni, lui li abbassa, non vuole alibi, anzi si prende le critiche".

C'è un riferimento a Conte nelle sue parole?

"È un mondo così e Cristian è un giovane allenatore, sta comunicando così, poi vedremo più avanti, ma se lo conosco, perché lo conosco, manterrà sempre questo profilo. Non c'è riferimento a nessuno".