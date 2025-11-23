"La parola giusta per la partita di oggi è sofferenza". Stefano Vecchi fotografa così, in conferenza stampa, la vittoria strappata dall'Inter Under 23 sul campo del Trento grazie a un gol di Spinaccè dopo una prestazione di sacrificio. "Sapevamo di affrontare una squadra che gioca in maniera molto organizzata. Anzi, forse parliamo della migliore dal punto di vista della ricerca del gioco. Sono anche un po' in difficoltà onestamente perché abbiamo vinto una partita in cui ci abbiamo messo abnegazione ma che alla fine è abbastanza immeritata in quanto a risultato", l'ammissione del tecnico bergamasco.

"Il calcio è anche questo. Chiaramente sono contento per il risultato, ma sono anche convinto che questi ragazzi possono fare di più. Durante la settimana vedo spesso ragazzi che danno molto più di quello che è stato messo in campo oggi. Siamo quindi certamente contenti anche perché in prospettiva ci permettono di rilanciarci in classifica. Siamo stati molto attenti e, per quanto siano stati superiori, da parte nostra c'era sempre pressione. Questi punti fanno benissimo, ma dobbiamo chiaramente migliorare", ha aggiunto Vecchi. Prima di fare un annuncio rispetto al derby di Milano di stasera: "Oggi non potevamo contare su Alexiou, Calligaris e Cocchi perché in panchina con la prima squadra contro il Milan". Lo riporta Nerazurrisiamonoi.it.