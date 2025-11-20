"I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky fino al 2031". Così Sky Sport annuncia di aver acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti tv in esclusiva di Champions, Europa e Conference League. I tifosi delle italiane impegnate nelle competizioni continentali potranno continuare dunque a seguire gli incroci 'stellari' dei grandi palcoscenici europei sull'emittente satellitare.

"Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della UEFA e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee" ha detto Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. "Il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League conferma tutto il nostro impegno a rendere unica l’offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile".