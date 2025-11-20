Intervista dai dolci ricordi quella rilasciata da Christian Abbiati al canale Youtube di Carlo Pellegatti, dove l'ex portiere del Milan ricorda un paio di derby e aneddoti al miele contro i cugini, dal primo derby dell'ex estremo difensore, finito 2-2, di cui Abbiati ricorda che "il primo gol preso nel derby fu di Ronaldo Il Fenomeno su rigore. Quel derby fu un'emozione grandissima, un'insieme di cose che ti rende orgoglioso. Essere di Milano e giocare un derby è meraviglioso" ha aggiunto prima di scorrere vari ricordi del passato. Tuffi nell'ormai storia, ma anche uno sguardo al presente e all'immediato futuro, a partire dalla sfida di domenica prossima.

Il derby di domenica.

"Una partita aperta. Ho massima fiducia in Allegri, è un grande allenatore e credo sia la persona giusta per il Milan. L'allenatore perfetto per far sì che il Milan possa tornare ai livelli che merita".