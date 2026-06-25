E' stata buona, secondo la RSI, la prova di Manuel Akanji nel match che ha permesso alla Svizzera, battendo 2-1 il Canada, di accedere ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 da prima della classe del girone B. "Il ministro della difesa. Forse sorpreso, e poi aggirato, dallo straordinario stop volante di Saliba in occasione della rete, ma francamente poteva fare poco altro. La Nazionale subisce gol per la quinta partita consecutiva", il giudizio che si legge sul sito della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.

Il difensore dell'Inter è rimasto in campo per 90 minuti per la terza volta di fila nella competizione.