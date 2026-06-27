Il Como prova il colpo in difesa e punta con decisione su Trevoh Chalobah. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club lariano ha già presentato un'offerta ufficiale al Chelsea nei giorni scorsi, ma la proposta non è stata ritenuta sufficiente dai Blues.
Offerta respinta
L'offerta del Como, pari a 25 milioni di euro, non basta per convincere il Chelsea a cedere il difensore inglese. Il club londinese, infatti, ritiene che il valore del giocatore sia superiore ed è consapevole dell'interesse di diverse società, circostanza che potrebbe far lievitare il prezzo.
C'è anche l'Inter
Tra i club che seguono con attenzione l'evolversi della situazione c'è anche l'Inter. I nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, stanno monitorando il profilo di Chalobah senza aver ancora mosso passi ufficiali. Il Chelsea, forte dell'interesse di più pretendenti, non sembra intenzionato a fare sconti e attende eventuali rilanci nei prossimi giorni. La corsa al difensore inglese resta quindi aperta, con Como e Inter tra le società maggiormente interessate.
Autore: Ludovica Ferrante
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