Se i giorni che precedono il derby di Milano sono caratterizzati da ore caldissime, la temperatura climatica del capoluogo lombardo non sembra lasciarsi condizionare dall'attesa della stracittadina più attesa. Diversamente dal calore che avvolge le due squadre, tifosi compresi, in quel di Milano sembra arrivare un freddo gelido che potrebbe addobbare ulteriormente il già suggestivo scenario della Scala del Calcio che si configurerà domenica sera. Secondo le previsioni, nel weekend potrebbe esserci una nevicata che tinteggerebbe di bianco lo scontro cittadino tra i cugini di Inter e Milan.

Una 'particolarità' che non si verifica ormai da oltre dieci anni e che per ritrovare negli archivi bisogna scorrere indietro fino al 2013, al 24 febbraio per l'esattezza, quando a fare da cornice al derby di Milano fu proprio la neve che cadde su San Siro ma anche su tutta Milano. Era il derby, passato alla storia - quantomeno dei nerazzurri - come il derby di Schelotto, finì 1-1, ma in palio c'era molto, molto meno di quanto il derby del prossimo 23 novembre offra.