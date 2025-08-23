Dopo la cessione di Kristjan Asllani al Torino, in casa Inter restano solo due giocatori ancora in rosa ma tecnicamente fuori dal progetto: Mehdi Taremi e Tomas Palacios. Se però l'albanese nei giorni scorsi si è ritrovato addirittura a sfogliare la margherita sulle proposte concrete di Bologna e dei granata, per l'argentino e per l'iraniano al momento non ci sono grandi possibilità. L'ex Independiente Rivadavia e l'ex Porto, a 10 giorni dalla fine del mercato in Italia, e in linea di massima in Europa, non hanno raccolto nulla oltre a qualche sondaggio rimasto tale, anche se la data di chiusura di altri mercati, soprattutto quello turco (12 settembre) tiene vive altre opzioni.

TAREMI - Dopo il rifiuto dell'attaccante di accettare le proposte di Botafogo e Flamengo pur di restare in Europa, fino a qualche giorno fa sembrava che una tra Leeds e Fulham potesse davvero puntare su di lui. Ma ad oggi le aspettative del giocatore, tornato ad Appiano Gentile due giorni fa, sono rimaste disilluse. Resta il fatto che comunque, dall'alto di un curriculum non certo di basso profilo, anche negli ultimi giorni di mercato non si esclude che possa ricevere una proposta persino dalla Serie A, dove una squadra in cerca di esperienza davanti troverebbe in lui ciò di cui ha bisogno. Il problema rimarrebbe lo stipendio, oltre 5.500.000 euro lordi, troppi per la maggior parte delle società in Italia.

PALACIOS - Situazione scomoda quella del centrale argentino classe 2003. Dopo il Basilea, con cui non è stato trovato l'accordo sulle cifre del riscatto, è saltata anche l'opzione Villarreal che ha investito una cifra importante su Renato Veiga. Nel mentre, l'agente Marcelo Simonian sta cercando acquirenti soprattutto in Spagna, meta gradita dal ragazzo, ottenendo però rifiuti dal Rayo Vallecano, dal Betis Siviglia e dal Maiorca. Insomma, al momento non c'è molto margine per una cessione in tempi brevi.