Lautaro Martinez verso una maglia da titolare contro la Roma al fianco di Bonny, nonostante il doppio impegno con l'Argentina e il ritorno in gruppo solo nella giornata di oggi. Tre trasferte in sette giorni per l'Inter, chiamata al momento della verità. Servirà l'aiuto di tutti e serviranno le vere risposte dal mercato.

Sezione: Focus / Data: Gio 16 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
