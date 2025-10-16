Cominciano a emergere alcuni dettagli sul progetto del nuovo San Siro che Inter e Milan hanno affidato agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA. Come rivela Gazzetta.it, nel documento descrittivo del progetto si legge che l"inclinazione degli spalti è studiata per replicare l’atmosfera di San Siro", con un valore pianificato di 37°, quello del terzo anello dell'attuale Meazza, nonché della Südtribüne dove si erige il 'Muro Giallo' dei tifosi del Borussia Dortmund.

"L’architettura del catino esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza", riporta l'edizione online della rosea.