Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così a Inter TV dopo la vittoria contro il Torino: “Siamo tutti felici perché passare il turno era uno dei nostri obiettivi”.

Che risposte ha avuto dai non titolari?

“Per me c’erano tanti titolari, Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny, sono quelli che servono alla causa quando si gioca ogni tre giorni. Adesso testa al Sassuolo che sarà una sfida importante, dovremo andare lì a fare una buona prestazione perché ci serve”,