E' Diouf, autore del secondo gol nerazzuro, a presentarsi in conferenza stampa: ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews: "Sì la partita non è stata facile, non era facile giocare contro il Torino ma la cosa più importante è la vittoria. Sono molto contento per il mio gol e per la mia prestazione".

La tua posizione preferita è da interno di centrocampo?

"Sì, mi piace giocare sia al centro che a lato, da quinto, mi basta giocare, dove vuole il mister ma al centro è sicuramente più facile".

Il passaggio dal calcio francese a italiano qual è stata la difficoltà maggiore e in cosa sei migliorato?

"Un sacco di differenze, la serie A è più tattica, si tiene di più la palla, si gioca molto sul blocco basso non è sempre facile ma mi sento bene e confidente".