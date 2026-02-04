E' Diouf, autore del secondo gol nerazzuro, a presentarsi in conferenza stampa: ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews: "Sì la partita non è stata facile, non era facile giocare contro il Torino ma la cosa più importante è la vittoria. Sono molto contento per il mio gol e per la mia prestazione".

La tua posizione preferita è da interno di centrocampo?
"Sì, mi piace giocare sia al centro che a lato, da quinto, mi basta giocare, dove vuole il mister ma al centro è sicuramente più facile".

Il passaggio dal calcio francese a italiano qual è stata la difficoltà maggiore e in cosa sei migliorato?
"Un sacco di differenze, la serie A è più tattica, si tiene di più la palla, si gioca molto sul blocco basso non è sempre facile ma mi sento bene e confidente".

Sezione: Focus / Data: Mer 04 febbraio 2026 alle 23:46
Autore: Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.
