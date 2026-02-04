Cristian Chivu si presenta nella sala stampa dell'U-Power Stadium soddisfatto per questo passaggio del turno in Coppa Italia. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Un giudizio sulla partita e sui giovani Cocchi e Kamate.

"Merito di questi ragazzi che conosco, li ho allenati in Primavera, conosco la loro ambizione, ricordo cosa ho provato a trasmettergli in quel periodo. Merito di un settore giovanile che li ha allenati bene, di Vecchi che li allena bene con l'Under 23 e questo ci mette a disposizione giocatori che ci servono in queste situazioni. In un calendario molto fitto, giocando ogni 3 giorni, servono anche questi ragazzi".

Semifinale di Coppa Italia prima del derby.

"Arriviamo in semifinale e ci criticate? Non capisco un c... di calcio. Giocheremo la semifinale e poi il derby, cosa devo dire? Siamo ambiziosi, non parlo di coppe, triplete, scudetti, Champions, vogliamo solo essere competitivi senza avere ossessione di niente. Siamo l'Inter, siamo bravi, forti, ce lo meritiamo e abbiamo voglia di giocarcela su tutti i fronti. Poi si vedrà, serve la gestione delle energie giocando ogni 3 giorni. Ci sarà semifinale, derby e altre partite ma andiamo avanti sempre a testea alta".

I progressi di Diouf.

"Ha lavorato bene, un ragazzo giovane in una nuova realtà. I compagni lo hanno aiutato, sta tirando fuori il meglio. Può migliorare, anche oggi ha alternato cose buone a cose meno buone. Ha umiltà, voglia di lavorare, dare il suo contributo, si merita anche lui quelle che sono le nostre scelte, i minutaggi dati. Qualcuno forse si aspettava di più da lui, magari a volte ho sbagliato anche io, ma siamo tutti contenti della sua crescita".

Nelle ultime 4 partite hai alternato sempre Pio-Lautarto con Bonny-Thuram. Si continua così?

"No dipende dai periodi, si gioca ogni 3 giorni, preferisco avere giocatori con energie e che possano dare tutto per fare poi cambi 3 giorni dopo quando si rigioca. Non ho una preferenza, tutti possono giocare con tuti e sono strafelice del loro lavoro e che accettano le nostre intenzioni e scelte".

Barella e Calhanoglu quando rientrano?

"Subito dopo il Sassuolo, da quello che so"