Il centrocampista dell’Inter Andy Diouf, titolare nella sfida vinta contro il Torino, ha commentato così il successo ai microfoni di Inter TV.

“Sono molto contento – ha dichiarato – perché ho segnato e soprattutto perché abbiamo vinto. Se posso aiutare la squadra, per me è una grande soddisfazione. È stata una vittoria importante, anche se sofferta: in Coppa non è mai facile giocare partite di questo tipo, ma l’obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti”.

Il gol rappresenta un momento speciale per il centrocampista nerazzurro:

“Sono felice sia per i minuti giocati sia per la rete. L’obiettivo finale è sempre lo stesso: aiutare la squadra in ogni modo possibile”.

Diouf si è poi soffermato sul suo ruolo in campo:

“Giocare a centrocampo da mezzala per me è più semplice, mi trovo molto bene in quella posizione. In carriera non avevo mai fatto il quinto di centrocampo, quindi ora mi sento più a mio agio”.

Infine, un passaggio sul rapporto con l’allenatore Cristian Chivu e sull’inserimento nel gruppo:

“Mi sento sempre meglio, passo dopo passo. Ora posso giocare anche in modo più semplice perché conosco la squadra e i compagni. Parlo molto con Chivu e questo mi aiuta a crescere”.