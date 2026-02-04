Matteo Cocchi analizza così a Inter TV la vittoria di oggi contro il Torino in Coppa Italia, alla prima da titolare: "Sono felice di questa prestazione, ho cercato di dare tutto in campo. La squadra è unita, si lavora l’uno per l’altro e si cerca di dare il massimo. Questo me lo trasmettono ogni giorno. Oggi era la prima volta dal primo minuto, ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra. Giocare con questa maglia è un onore”.