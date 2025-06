Jobe Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund nato il 23 settembre 2005, è il giocatore più giovane ad aver messo a segno almeno un gol e servito un assist al Mondiale per Club 2025. Alle sue spalle c'è Francesco Pio Esposito, tra due giorni 20enne, che dopo il passaggio decisivo per il gol di Valentin Carboni contro gli Urawa Red Diamonds ieri ha timbrato per la prima volta con l'Inter nella vittoria per 2-0 sul River.