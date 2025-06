Lautaro Martinez, Marcus Thuram e i fratelli Esposito troveranno pane per i loro denti durante Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, nel quale se la vedranno con Thiago Silva, monumento del calcio brasiliano che a Charlotte vivrà una sorta di derby personale visto il suo passato al Milan. Il difensore classe 1984, che è anche il più anziano giocatore di movimento ad aver messo piede nella competizione finora, ha vinto l'83% dei duelli aerei, più di qualsiasi altro giocatore (10 su 12). Lo evidenzia Opta.