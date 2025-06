Esiste un solo precedente tra Inter e Fluminense, lunedì sera avversarie agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Si tratta di un'amichevole datata il 14 giugno 1961, quando i brasiliani erano in tourneé in Italia e 50.000 tifosi fecerò tappa a San Siro per vedere il nuovo acquisto Luis Suarez, appena strappato dai nerazzurri al Barcellona. Il match terminò 1-1 con gli ospiti che passaroni in vantaggio con Waldo prima della replica di Bicicli, arrivata a dieci minuti di distanza.