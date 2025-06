Francesco Pio Esposito si è fatto un regalo di compleanno speciale in anticipo nella notte italiana, mettendo a segno contro il River Plate, al Mondiale per Club, il suo primo gol con la maglia dell'Inter a 19 anni e 363 giorni. Un dato che lo pone alle spalle di Marco Benassi nella classifica dei giocatori più giovani che sono andati in rete con la maglia nerazzurra in una competizione internazionale (nel 2013 contro il Cluj a 18 anni e 166 giorni).