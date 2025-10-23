Tuttosport riporta una serie di statistiche riguardo Napoli-Inter. Una riguarda gli ultimi cinque match tra le due contendenti che si sono chiusi con tre pareggi e due successi per i nerazzurri. L'ultimo successo dei partenopei è del 21 maggio 2023.

C'è però un dato ancora più favorevole agli ospiti: quando la sfida tra Napoli e Inter si è giocato di sabato, finora, gli azzurri hanno vinto solo una volta in dodici precedenti, nelle altre cinque sconfitte e sei pareggi.