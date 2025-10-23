Napoli-Inter, gara valida per l'ottava giornata della Serie A 2025/26, sarà visibile in esclusiva su DAZN. I tifosi potranno seguire la sfida dello stadio 'Diego Armando Maradona', in programma sabato 25 ottobre alle 18, sulla piattaforma tramite l'app su smart TV e su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.