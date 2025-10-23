"Scelte già chiare. A Napoli con Lautaro-Bonny": così il Corriere dello Sport. "L'aver messo la partita sui binari preferiti già dopo 45 minuti ha permesso a Chivu, martedì a Bruxelles, di gestire le forze e iniziare da subito a pensare alla sfida di sabato a Napoli. Il calendario fitto non ammette cedimenti, e allora diventa fondamentale la capacità di ruotare più gente possibile e portare tutti a un livello di condizione ottimale.

Il Corriere dello Sport conferma: "Hanno viaggiato con la squadra, ma si sono accomodati per tutto il tempo in panchina tre pedine fondamentali come Acerbi, Barella e Mkhitaryan. Tenendo come punto fermo l’undici sceso in campo a Roma sabato scorso, nella girandola di cambi della ripresa hanno mantenuto calda la gamba anche Dimarco e Bonny, in campo per la mezz’ora finale con il francese che è riuscito anche a siglare l’assist per Pio Esposito. Lautaro e compagni sono atterrati in Italia ieri mattina attorno alle 11, per poi dirigersi direttamente alla Pinetina dove il gruppo si è diviso tra palestra e campo". Il Toro, dunque, dovrebbe fare coppia con Bonny esattamente come all'Olimpico.

Per il Maradona restano ai box i "soliti" Thuram, Darmian e Di Gennaro.