Il Napoli ha ripreso ad allenarsi già ieri a Castelvolturno, dopo la sconfitta contro il Psv Eindhoven. In casa partenopea, come riporta Tuttosport, la speranza è di recuperare Hojlund, assente nelle ultime due gare per un affaticamento muscolare, e Rrahmani, che manca da otto partite.

In porta potrebbe rientrare Meret, che ha incassato 4 reti durante le 4 gare in cui è stato presente, contro le 12 di Milnkovic-Savic in 6 match. In difesa Di Lorenzo a destra, in mezzo ballottaggio tra Juan Jesus e Beukema accanto a Buongiorno. A sinistra Spinazzola. In mezzo al campo Politano e McTominay sui due lati e Gilmour-Angiussa in mezzo. De Bruyne giocherà alle spalle di uno tra Hojlund e Lucca.