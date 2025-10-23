Intervistato da TMW, l’agente Giovanni Branchini ha parlato del momento vissuto da Francesco Pio Esposito, che nel giro di un mese ha trovato il primo gol in Nazionale, in Serie A e in Champions League:

“Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati - ha esordito -. Mi ha sempre impressionato, l’ho visto più volte perché avevo giocatori a Spezia, è di un livello molto importante. Credo abbia l’intelligenza e l’educazione del Campione con la C maiuscola e sta giocando in un ambiente ottimo con compagni da cui saprà certamente trarre beneficio. Era già fortissimo ma ha potuto rimanere lontano dai riflettori fino ai 19-20 anni, crescendo e giocando a calcio. Non come Pafundi, per fare un esempio”.