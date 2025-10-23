Il turno di campionato favorevole al Milan che comincerà domani sera è un argomento che non appassiona Massimiliano Allegri, che non vuole distrazioni inutili alla vigilia della gara col Pisa che può portare la sua squadra momentaneamente a +4 su Napoli e Inter, protagoniste sabato sera nello scontro diretto del Maradona: "Vincere non è facile, sarebbe importante perché metteresti tre punti in classifica per avvicinarti alla quota per entrare in Champions: questo è il nostro obiettivo, non pensiamo al turno - ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Come ho sempre detto, per garantirsi la quota Champions bisogna fare minimo 74 punti. Non dobbiamo pensare a Napoli e Inter. Fuga? No, non ce ne sono. Ci vuole molta calma, siamo alla settima giornata: bisogna mantenere i piedi per terra".