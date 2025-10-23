Momento da dimenticare per Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli reduce dall'espulsione nel pesante ko per 6-2 rimediato dagli azzurri contro il PSV Eindhoven. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe dover fare a meno del suo giocatore in Champions League per ben due giornate. In questo modo l'ex Udinese salterebbe sia la sfida del 4 novembre con l'Eintracht Francoforte sia la successiva del 25 novembre con il Qarabag, entrambe in programma al Maradona.

Tutto dipenderà da cosa metterà a referto il signor Daniel Siebert, l'arbitro tedesco della sezione di Berlino che martedì l'ha espulso con rosso diretto.

