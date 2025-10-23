"Adesso è ancora presto per dire se sarà determinante, o meno, per il titolo. In realtà penso di no, visto che è ancora presto. Ma sicuramente darà una grande iniezione di fiducia a chi uscirà vincitore dal match". Così parla Ottavio Bianchi in un'intervista oggi a Tuttosport a pochi giorni da Napoli-Inter.

"Per me si affrontano le due squadre più competitive che abbiamo nel campionato italiano. Certo, ultimamente si è affacciato anche il Milan. E i rossoneri hanno il vantaggio di non avere coppe, coppette e coppine - dice ancora Bianchi - Il 6-2 di Eindhoven? Una sconfitta del genere fa male, sempre. Però è talmente eclatante che è meglio perdere così, che essere battuti per 1-0 all'ultimo minuto. Anche Conte alla fine ha tirato questa stessa conclusione. Poi certo, è sempre meglio scendere in campo dopo una bella vittoria, come ha fatto l’Inter, ma non ritengo un alibi quello di aver perso l’ultima gara in vista del match di sabato".

Elogi per Chivu da parte dell'ex tecnico. "Mi sembra che stia lavorando bene, ha iniziato in modo positivo. Secondo me ha un grosso vantaggio, quello di essere stato una grande giocatore. Questa è una carta fondamentale per relazionarsi con i propri atleti quando guidi una società importante. Poi chiaramente dopo ci vuole sempre la qualità, ma l’impatto da chi è stato un calciatore di quei livelli è diverso da chi invece non ha avuto quel tipo di passato. Che partita sarà Napoli-Inter? Non credo ci saranno molti gol. Mi aspetto una gara da leader da entrambe le squadre, ma con molta attenzione, sia da parte del Napoli, che dell’Inter".