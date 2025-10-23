Dopo aver segnato in nazionale e in Champions League, l'ultimo step che manca a Pio Esposito sembra essere quello del gol nel big match. Come riporta il Corriere della Sera, la coppia titolare del Maradona, sabato in Napoli-Inter, dovrebbe essere quella formata da Bonny e Lautaro Martinez, ma l'attaccante campano è pronto a subentrare e la coppia col collega francese ha già mandato in adorazione il popolo interista, visti i 5 gol e 5 assist in due.

Chivu metterà pesantemente mano alla formazione, rispetto alla Champions: pronti dal 1' Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Bonny.